«Жена все соки высосала?» — Внешний вид Дмитрия Тарасова напугал поклонников

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 79 0

Пользователи сети уверены — в личной жизни футболиста происходят не самые приятные перемены.

Дмитрия Тарасова высмеяли в Сети за внешний вид

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дмитрия Тарасова, гулявшего с семьей по Москве, высмеяли в Сети, назвав «бомжом»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов на днях прогулялся с семьей по центру Москвы, выложив видео в социальные сети. Многие пользователи были в шоке от внешнего вида спортсмена. Об этом сообщает 7Дней.ru.

На 38-летнем футболисте была довольно невзрачная одежда в серых оттенках, из-за чего многие подписчики сравнили его с бездомным. Некоторые даже предположили, что дела у Тарасова не идут в гору, раз он позволяет себе выходить в таком виде.

Появились комментарии о его переменившейся внешности, осуждении стиля и намеки на проблемы в личной жизни.

Однако Тарасов по традиции не обратил внимание на хейт в свой адрес. Он ранее признавался, что прилично зарабатывает и может позволить себе многое. Тем не менее, роскошный особняк, построенный в браке с Ольгой Бузовой, он все-таки продал. Теперь большая семья футболиста проживает в съемном таунхаусе.

Его супруга, Анастасия Костенко, тоже пыталась заверить подписчиков о своем финансовом благополучии. Она получила образование в разных сферах, однако по-прежнему продолжает зарабатывать на рекламе в социальных сетях.

Несмотря на это, некоторые пользователи считают, что Костенко выглядит неухоженно и в целом ее стиль в одежде оставляет желать лучшего.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, певец и шоумен Прохор Шаляпин заявил, что в шоу-бизнесе вкус в одежде есть только у него и его коллеги — Любови Успенской.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX

-5° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:38
Не теряет надежды: принц Гарри пытается уговорить Карла III навестить внуков в Калифорнии
1:17
Ирине Шейк — 40: как модель стала звездой мировой моды и почему в нее не верили
0:56
Силы ПВО уничтожили 55 украинских дронов над регионами России за три часа
0:37
Два человека погибли в Белгородской области из-за атак дронов ВСУ
0:19
«Жена все соки высосала?» — Внешний вид Дмитрия Тарасова напугал поклонников
23:58
«Аист прилетел в четвертый раз»: Сафронов поделился личным видением чудес

Сейчас читают

«Я хочу просто проснуться»: мать застрелила двоих детей и их бабушку
Город из Библии: ученые обнаружили археологическое доказательство Нового Завета
Обезьяна, которая встала первой: найден самый древний предок человека
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео