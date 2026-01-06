«Жена все соки высосала?» — Внешний вид Дмитрия Тарасова напугал поклонников
Пользователи сети уверены — в личной жизни футболиста происходят не самые приятные перемены.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Дмитрия Тарасова, гулявшего с семьей по Москве, высмеяли в Сети, назвав «бомжом»
Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов на днях прогулялся с семьей по центру Москвы, выложив видео в социальные сети. Многие пользователи были в шоке от внешнего вида спортсмена. Об этом сообщает 7Дней.ru.
На 38-летнем футболисте была довольно невзрачная одежда в серых оттенках, из-за чего многие подписчики сравнили его с бездомным. Некоторые даже предположили, что дела у Тарасова не идут в гору, раз он позволяет себе выходить в таком виде.
Появились комментарии о его переменившейся внешности, осуждении стиля и намеки на проблемы в личной жизни.
Однако Тарасов по традиции не обратил внимание на хейт в свой адрес. Он ранее признавался, что прилично зарабатывает и может позволить себе многое. Тем не менее, роскошный особняк, построенный в браке с Ольгой Бузовой, он все-таки продал. Теперь большая семья футболиста проживает в съемном таунхаусе.
Его супруга, Анастасия Костенко, тоже пыталась заверить подписчиков о своем финансовом благополучии. Она получила образование в разных сферах, однако по-прежнему продолжает зарабатывать на рекламе в социальных сетях.
Несмотря на это, некоторые пользователи считают, что Костенко выглядит неухоженно и в целом ее стиль в одежде оставляет желать лучшего.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, певец и шоумен Прохор Шаляпин заявил, что в шоу-бизнесе вкус в одежде есть только у него и его коллеги — Любови Успенской.
