Получаются короткими: сколько дней продлятся майские праздники в 2026 году

|
Рита Цветкова
Всему виной совпадение праздничных дней с выходными.

Сколько выходных будет у россиян на майские праздники

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В 2026 году майские праздники будут длиться шесть дней

В период майских праздников в наступившем году россияне будут отдыхать шесть дней — три дня с 1 по 3 мая и еще три с 9 по 11 мая. Об этом журналистам РИА Новости рассказал глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Как отметил депутат, согласно Трудовому кодексу РФ День труда 1 мая — праздничных дней. Он выпадает на пятницу, после чего последуют выходные. День Великой Победы — тоже нерабочий. В этом году страна будет отмечать его в субботу, поэтому к выходным прибавится понедельник — 11 мая.

Нилов добавил, что недолгий отдых в мае 2026-го объясняется простым совпадением — праздничные дни в обоих случаях совпадают с выходными. В заключение депутат сказал, что в следующем, 2027-м, возможно, продолжительность майских праздников будет иной.

Как ранее писал 5-tv.ru, эксперт Президентской академии Татьяна Подольская объяснила, что в 2026-м россиянам достанется немало дней отдыха, рекордное количество. В сумме у них будет 118 выходных, а рабочих — 247. В производственном календаре РФ отмечается всего 14 ежегодно отмечаемых официальных праздников.

