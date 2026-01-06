Настоящее чудо: в канун Рождества Солнце, Марс и Венера сольются в «Вифлеемскую звезду»

ИКИ РАН: Солнце, Марс и Венера 6 января сольются в Вифлеемскую звезду

Перед Рождеством, 6 января, состоится уникальное астрономическое явление: Венера и Марс приблизятся к Солнцу настолько близко, что построятся в «Вифлеемскую звезду». Об этом событии рассказали специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Ученые объяснили, что Венера и Марс участвуют в своеобразном «параде планет», начавшемся еще в декабре 2025 года. К началу нового года угол сближения составил всего 2–3 градуса. Подобное тесное соседство наблюдалось последний раз в 2019 году.

Кроме того, близость к Солнцу теперь разделяют три планеты одновременно: вместе с Венерой и Марсом к ним присоединился Меркурий. Астрономы подчеркнули, что 22 января такое соединение станет наиболее плотным, формируя четкую геометрическую фигуру — почти правильный ромб.



Подобные явления в космосе довольно редки. Следующее столь же необычное сочетание трех ближайших к Земле планет около солнечного диска ожидается произойдет только в сентябре 2038 года.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в центре Млечного Пути нашли огромную «планету-изгой», сопоставимой по размерам с Сатурном.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX