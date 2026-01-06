Настоящее чудо: в канун Рождества Солнце, Марс и Венера сольются в «Вифлеемскую звезду»

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 41 0

Подобное тесное соседство наблюдалось последний раз в 2019 году.

Солнце, Марс и Венера сольются в «Вифлеемскую звезду»

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ИКИ РАН: Солнце, Марс и Венера 6 января сольются в Вифлеемскую звезду

Перед Рождеством, 6 января, состоится уникальное астрономическое явление: Венера и Марс приблизятся к Солнцу настолько близко, что построятся в «Вифлеемскую звезду». Об этом событии рассказали специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Ученые объяснили, что Венера и Марс участвуют в своеобразном «параде планет», начавшемся еще в декабре 2025 года. К началу нового года угол сближения составил всего 2–3 градуса. Подобное тесное соседство наблюдалось последний раз в 2019 году.

Кроме того, близость к Солнцу теперь разделяют три планеты одновременно: вместе с Венерой и Марсом к ним присоединился Меркурий. Астрономы подчеркнули, что 22 января такое соединение станет наиболее плотным, формируя четкую геометрическую фигуру — почти правильный ромб.

Подобные явления в космосе довольно редки. Следующее столь же необычное сочетание трех ближайших к Земле планет около солнечного диска ожидается произойдет только в сентябре 2038 года.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в центре Млечного Пути нашли огромную «планету-изгой», сопоставимой по размерам с Сатурном.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-5° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 января для всех знаков зодиака

Последние новости

7:49
NBC News: в США заявили, что не имеют отношения к стрельбе в Каракасе
7:30
«Градом» по боевикам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:14
Настоящее чудо: в канун Рождества Солнце, Марс и Венера сольются в «Вифлеемскую звезду»
6:58
В МВД предупредили россиян о новой уловке мошенников со ссылками на сдачу квартир
6:33
«Вы заварили эту кашу»: Виктория Боня пожаловалась подписчикам на дочь
6:00
Гаубица «Д-30» разгромила вражеский пункт управления БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Город из Библии: ученые обнаружили археологическое доказательство Нового Завета
Обезьяна, которая встала первой: найден самый древний предок человека
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
Рождественский сочельник: что можно и нельзя делать 6 января

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео