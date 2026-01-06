«Без осознания угрозы»: почему согреваться на холоде алкоголем опасно

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 30 0

Спиртосодержащие напитки лишь создают иллюзию тепла.

Можно ли согреваться алкоголем

Фото: Фадеичев Сергей/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Терапевт Коньков: пытаться согреться на холоде алкоголем опасно для здоровья

Попытки согреться алкогольными напитками в холод могут навредить здоровью. Об этом изданию Life.ru рассказал заведующий кафедрой терапии Университета РОСБИОТЕХ Александр Коньков.

Медик уточнил, что спиртосодержащие напитки лишь создают иллюзию тепла за счет расширения сосудов на периферии. Но из-за этого тепло, наоборот, покидает наше тело. В итоге внутренние органы остывают, что увеличивает риск переохлаждения.

«Кроме того, алкоголь снижает реакцию организма на холод, ухудшает координацию и способность вовремя принять меры при обморожении. Он влияет на терморегуляцию и притупляет чувство холода, что может привести к длительному воздействию низких температур без осознания угрозы», — предупредил терапевт.

Коньков также отметил, что распитие горячительных напитков в больших объемах или на голодный желудок опасно. Из-за этого в крови снижается уровень сахара, перегружается сердечно-сосудистая система, и организм не может эффективно восстановить тепло тела.

Врач рекомендовал воздержаться от попыток согреться чем-то высокоградусным на зимней улице. Лучше заменить спиртосодержащие напитки на теплое безалкогольное питье. А также одеваться по погоде и поддерживать физическую активность.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как холодные напитки сказываются на нашем здоровье.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-5° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
78.23
0.78 92.09
0.61
Рождественский парад планет в январе 2026: что ждет каждый знак зодиака

Последние новости

10:46
В России с 9 января начнут штрафовать за тонировку на любых машинах
10:25
Финансовый туман: как восстановить личный бюджет после праздников
10:07
«Без осознания угрозы»: почему согреваться на холоде алкоголем опасно
9:46
Соответствовать интересам США: какие условия выдвинул Венесуэле Вашингтон
9:26
Наводнение в Индонезии унесло жизни 14 человек
9:07
Утепляемся: каким животным необходима одежда для прогулок зимой

Сейчас читают

Силы ПВО за ночь сбили 129 украинских беспилотников над регионами России
NBC News: в США заявили, что не имеют отношения к стрельбе в Каракасе
Обезьяна, которая встала первой: найден самый древний предок человека
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео