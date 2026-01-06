Умер культовый венгерский режиссер Бела Тар

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 19 0

Мир авторского кино простился с одним из самых радикальных и узнаваемых кинематографистов Европы.

Умер культовый венгерский режиссер Бела Тар

Фото: www.globallookpress.com/David Zorrakino

Умер венгерский режиссер и сценарист Бела Тарр. Он являлся лауреатом Берлинского кинофестиваля и одним из ключевых представителей медленного кино. О его кончине сообщил портал Barron's. Режиссер ушел из жизни во вторник в возрасте 70 лет.

В публикации отмечается, что Тарр получил мировое признание благодаря фильму «Сатанинское танго» — семичасовой кинематографической эпопее о распаде коммунистической системы в Восточной Европе. Эта работа считается центральной в его творчестве и часто упоминается как одна из самых радикальных лент в истории мирового кино.

Бела Тарр родился 21 июля 1955 года в городе Печ. Его авторский стиль отличали мрачная атмосфера, черно-белая визуальная палитра и протяженные, почти медитативные планы без монтажных склеек. Именно эти художественные приемы сделали его фильмы узнаваемыми и предметом изучения в кинокругах.

Последней режиссерской работой Тарра стала картина «Туринская лошадь», вышедшая в 2011 году. За нее он был удостоен «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля, после чего официально объявил о завершении своей кинокарьеры.

Завершив работу в кино, Тарр сосредоточился на преподавании и наставничестве. Он возглавлял международную киношколу film.factory в Сараево, где обучал молодых режиссеров авторскому подходу и философии кино.

В своих интервью режиссер не раз подчеркивал, что на его художественное мышление повлияли Антон Чехов, Альфред Хичкок и Гас Ван Сент — авторы, чье внимание к внутреннему состоянию человека и ритму повествования он считал определяющим для собственного творчества.

