Щит, крепость и домик в одном лице: психолог назвала причину агрессии водителей

Испытывать злость совершенно естественно.

Почему водители агрессивные за рулем

Психолог Твардовская: водители могут быть агрессивными из-за конфликта

Автомобилисты ведут себя агрессивно за рулем из-за ощущения безопасности в своей машине или после недавнего конфликта, когда эмоции еще не улеглись. Таким мнением поделилась с Газетой.ру психолог Ольга Твардовская.

По словам эксперта, испытывать агрессию совершенно естественно. Другой вопрос — научиться грамотно ее проживать. Садясь за руль, человек чувствует себя в безопасности.

«В такие момент водитель представляет, что он в своем домике, никто ничего не видит, и в этом домике можно делать все, что угодно», — отметила психолог.

Твардовская также подчеркнула, что одной из причин подобного поведения автомобилиста может быть недавний конфликт. Таким образом водитель вымещает свои негативные эмоции во время вождения.

Психолог дополнила, что в агрессии нет ничего предосудительного, важно лишь научиться правильно ее переживать. Вождение автомобиля зачастую становится некой «терапией» в такой ситуации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие гаджеты и приемы, которые спасут жизнь водителю.

