Кушнер сообщил о согласовании большинства вопросов по гарантиям безопасности Украине

Айшат Татаева
Айшат Татаева 29 0

Достигнутый прогресс, по его словам, не гарантирует заключение мира, но без него мир будет невозможен.

Гарантии безопасности для Украины — подробности

Фото: Reuters/LUDOVIC MARIN

США совместно с европейскими государствами и Украиной почти полностью согласовали ключевые параметры предоставления Киеву гарантий безопасности в рамках возможного мирного урегулирования кризиса. Об этом 6 января сообщил предприниматель и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер после встречи «коалиции желающих» в Париже.

По его словам, работа над гарантиями велась на протяжении последнего месяца в тесном взаимодействии с украинской и европейской сторонами. Кушнер подчеркнул, что считает прошедший день значимым этапом в этом процессе.

В то же время он уточнил, что достигнутые договоренности сами по себе не означают наступление мира. Как отметил Кушнер, без достигнутого прогресса говорить о мирном соглашении было бы невозможно, поскольку в случае заключения окончательной сделки Украина должна быть уверена в собственной безопасности после ее подписания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что по итогам встречи «коалиции желающих» Франция, Великобритания и Украина утвердили декларацию, посвященную гарантиям безопасности для Киева. 

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что состоявшийся саммит зафиксировал существенный прогресс, который нашел отражение в Парижской декларации о надежных гарантиях безопасности, направленных на обеспечение долгосрочного и устойчивого мира.

Он также отметил, что принятый документ подтверждает координацию усилий между 35 государствами, входящими в коалицию желающих, Украиной и Соединенными Штатами, целью которой является формирование действенного механизма гарантий безопасности.

Рождественский парад планет в январе 2026: что ждет каждый знак зодиака

