Без резких всплесков? Насколько сильной ожидается магнитная буря 7 января

Даже слабые геомагнитные волнения могут оказать существенное воздействие на организм.
Фото: 5-tv.ru
Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ РАН, 7 января магнитные бури не прогнозируются. Об этом сообщает URA.RU. Геомагнитная ситуация в этот день оценивается как спокойная, а значения Кр-индекса будут находиться в диапазоне от 0,1 до 0,5 балла.
Такой показатель соответствует «зеленому» уровню магнитосферы, который не оказывает влияния ни на самочувствие метеочувствительных людей, ни на функционирование электроники. Вероятность возникновения магнитных бурь оценивается всего в 3%, а слабых геомагнитных возмущений — в 10%.
Ожидается, что индекс Ap составит 5, а поток радиoизлучения F10.7 достигнет значения 145, что указывает на умеренную солнечную активность без резких всплесков.
В последующие дни значительных изменений также не предвидится. По прогнозу на 8 января, геомагнитная обстановка останется устойчивой: индекс Ap сохранится на уровне 5, а показатель F10.7 снизится до 140. Таким образом, начало рабочей недели пройдет в условиях стабильной магнитосферы без геомагнитных отклонений.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
- 6 янв
- Грядет шторм? Геомагнитный прогноз на 6 января
- 4 янв
- Солнце штормит? Какой будет геомагнитная активность Земли 4 января
- 3 янв
- На Земле началась первая в этом году магнитная буря
- 1 янв
- Новогодние каникулы под влиянием космоса: когда ждать первую магнитную бурю в 2026 году
- 30 дек
- «Подарок» из космоса: магнитная буря накроет Землю 31 декабря
- 27 дек
- Новогодние возмущения на Солнце: ожидаются ли магнитные бури 31 декабря
- 27 дек
- Новогодние магнитные бури: на Солнце произошла мощнейшая за три недели вспышка
- 24 дек
- Число магнитных бурь в 2025 году побило десятилетний рекорд
- 23 дек
- Неполноценная буря: какой будет геомагнитная активность Земли 24 декабря
- 22 дек
- Метеозависимым приготовиться! Геомагнитный прогноз на 23 декабря
Читайте также
86%
Нашли ошибку?