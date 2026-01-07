Без резких всплесков? Насколько сильной ожидается магнитная буря 7 января

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 38 0

Даже слабые геомагнитные волнения могут оказать существенное воздействие на организм.

Ожидается ли магнитная буря 7 января

Фото: 5-tv.ru

Тема:
Магнитные бури

Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ РАН, 7 января магнитные бури не прогнозируются. Об этом сообщает URA.RU. Геомагнитная ситуация в этот день оценивается как спокойная, а значения Кр-индекса будут находиться в диапазоне от 0,1 до 0,5 балла.

Такой показатель соответствует «зеленому» уровню магнитосферы, который не оказывает влияния ни на самочувствие метеочувствительных людей, ни на функционирование электроники. Вероятность возникновения магнитных бурь оценивается всего в 3%, а слабых геомагнитных возмущений — в 10%.

Ожидается, что индекс Ap составит 5, а поток радиoизлучения F10.7 достигнет значения 145, что указывает на умеренную солнечную активность без резких всплесков.

В последующие дни значительных изменений также не предвидится. По прогнозу на 8 января, геомагнитная обстановка останется устойчивой: индекс Ap сохранится на уровне 5, а показатель F10.7 снизится до 140. Таким образом, начало рабочей недели пройдет в условиях стабильной магнитосферы без геомагнитных отклонений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
 
 

Тема:
Магнитные бури
6 янв
Грядет шторм? Геомагнитный прогноз на 6 января
4 янв
Солнце штормит? Какой будет геомагнитная активность Земли 4 января
3 янв
На Земле началась первая в этом году магнитная буря
1 янв
Новогодние каникулы под влиянием космоса: когда ждать первую магнитную бурю в 2026 году
30 дек
«Подарок» из космоса: магнитная буря накроет Землю 31 декабря
27 дек
Новогодние возмущения на Солнце: ожидаются ли магнитные бури 31 декабря
27 дек
Новогодние магнитные бури: на Солнце произошла мощнейшая за три недели вспышка
24 дек
Число магнитных бурь в 2025 году побило десятилетний рекорд
23 дек
Неполноценная буря: какой будет геомагнитная активность Земли 24 декабря
22 дек
Метеозависимым приготовиться! Геомагнитный прогноз на 23 декабря
-7° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
78.23
0.78 92.09
0.61
Рождественский парад планет в январе 2026: что ждет каждый знак зодиака

Последние новости

4:45
Зима бьет по зубам: как холод незаметно разрушает эмаль и что с этим делать
4:16
Венесуэла объявила недельный траур по погибшим при нападении США
3:55
Без резких всплесков? Насколько сильной ожидается магнитная буря 7 января
3:33
Трамп: Венесуэла отдаст США до 50 миллионов баррелей нефти
3:10
Штрафы за перевозку детей без автокресел увеличат в два раза
2:45
Путин: представители всех конфессий России радуются общим победам

Сейчас читают

Путин поздравил православных христиан с праздником Рождества Христова
Рождественские богослужения в Москве и Петербурге: когда начинаются службы
Леонардо Ди Каприо не смог вылететь на фестиваль из-за ограничений в Венесуэле
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео