Без резких всплесков? Насколько сильной ожидается магнитная буря 7 января

Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ РАН, 7 января магнитные бури не прогнозируются. Об этом сообщает URA.RU. Геомагнитная ситуация в этот день оценивается как спокойная, а значения Кр-индекса будут находиться в диапазоне от 0,1 до 0,5 балла.

Такой показатель соответствует «зеленому» уровню магнитосферы, который не оказывает влияния ни на самочувствие метеочувствительных людей, ни на функционирование электроники. Вероятность возникновения магнитных бурь оценивается всего в 3%, а слабых геомагнитных возмущений — в 10%.

Ожидается, что индекс Ap составит 5, а поток радиoизлучения F10.7 достигнет значения 145, что указывает на умеренную солнечную активность без резких всплесков.

В последующие дни значительных изменений также не предвидится. По прогнозу на 8 января, геомагнитная обстановка останется устойчивой: индекс Ap сохранится на уровне 5, а показатель F10.7 снизится до 140. Таким образом, начало рабочей недели пройдет в условиях стабильной магнитосферы без геомагнитных отклонений.

