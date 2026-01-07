От столицы до Камчатки: рождественские богослужения прошли во всех регионах России

Айшат Татаева
Вслед за Рождеством, с 8 по 17 января у православных христиан пройдут Святки (святые дни) — время особой духовной радости, когда отменяются обязательные посты по средам и пятницам.

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

В храмах по всей стране прошли торжественные рождественские богослужения

Рождество Христово — праздник, который православные верующие по всей России встретили торжественными богослужениями. В храмах звучали древние рождественские песнопения, напоминая о духовном смысле события и о свете веры, который, согласно церковному учению, озаряет мир.

В Махачкале Рождество отметили в Успенском соборе — сюда в праздничную ночь пришли десятки православных христиан. В Донецке богослужение состоялось в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, где верующие собрались на рождественскую литургию.

На Дальнем Востоке праздник также прошел в торжественной атмосфере. На Камчатке прихожане встретили Рождество в соборе Святой Живоначальной Троицы. На Сахалине православные верующие пришли в кафедральный собор Рождества Христова, чтобы поставить свечи и принять участие в праздничной службе.

Во Владивостоке рождественское богослужение прошло в Спасо-Кафедральном соборе — главном православном храме города и крупнейшем в Приморском крае. В Красноярске прихожане собрались в храме Рождества Христова. Для многих участников служб этот день имеет особое значение, выходя за рамки традиции и становясь выражением глубокой личной веры и надежды на чудо.

Центральное рождественское богослужение, как и в предыдущие годы, состоялось в храме Христа Спасителя. По сложившейся традиции сюда съезжаются верующие из разных регионов страны — некоторые преодолевают тысячи километров, чтобы встретить Рождество в одном из самых знаковых храмов России и разделить радость праздника вместе с единомышленниками.

