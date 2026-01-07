«Красивая русская эротика»: похудевшая Пегова показалась в объективе любовника
Актриса отдыхает в Таиланде вместе с молодым бойфрендом.
Фото: Telegram/Irina Pegova/i_pegova
Похудевшая Пегова показала снимки из Таиланда
Актриса Ирина Пегова поделилась кадрами пляжного отдыха в Таиланде. Ее снимки публикует 7Дней.ru.
Артистка решила провести свой новогодний отпуск в лучах теплого солнца и среди живописной природы в Таиланде. Известно, что 47-летняя Пегова находится там не одна, а в компании своего молодого возлюбленного Сергея Марина.
«Кусочек Андаманского моря», — подписала снимки с отдыха Пегова в своем Telegram-канале.
Поклонники заметили, что отношения с новым бойфрендом пошли актрисе на пользу. Пегова предстала на фото в купальнике, показав свою заметно постройневшую фигуру. Лицо ее светилось от счастья.
Судя по всему, эти снимки сделали как раз ее возлюбленный Сергей. Как отметили интернет-пользователи, в объективе любимого человека она выглядит сказочной русалкой.
«Красавица», «Рождение Богини из морской пены», «Красивая русская эротика», — пишут подписчики артистке.
Об отношениях Ирны Пеговой и Сергея Марина стало известно в июле 2025 года, когда актриса приехала поддержать бойфренда на фестивале сериалов «Пилот». Марин младше возлюбленной на десять лет. Они познакомились на съемках исторической драмы «Царская прививка» в 2023 году.
