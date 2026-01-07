Собянин: 600 тыс. работников горхозяйства заботятся о Москве в новогодние дни

София Головизнина
София Головизнина Журналист 25 0

В единую диспетчерскую поступает информация о состоянии жизненно важных систем столицы из 50 разных источников, в том числе от жителей города.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виталий Белоусов

В длинные новогодние праздники свыше 600 тысяч сотрудников комплекса городского хозяйства (КГХ) содержат дворы и дороги, подают в дома свет, газ, воду и тепло. Кроме того, они работают еще более чем по 100 направлениям: от благоустройства и ресурсоснабжения потребителей до капитального ремонта жилого и нежилого фонда, реставрации объектов культурного наследия. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

«За работой системы жизнеобеспечения Москвы постоянно следят сотрудники уникального центра управления КГХ. Это мозг городского хозяйства, который обеспечивает взаимодействие всех коммунальных предприятий. Там же работает служба 112», — написал мэр Москвы.

Центр управления комплекса городского хозяйства Москвы создан в 2022 году. Он объединил работу служб жизнеобеспечения столицы, профильных департаментов и префектур всех округов.

За наружным освещением и архитектурно-художественной подсветкой следит центр управления сетями АО «ОЭК».

Диспетчеры ПАО «Россети Московский регион» круглосуточно мониторят бесперебойную работу свыше 100 высоковольтных подстанций Москвы.

Центральное диспетчерское управление ПАО «МОЭК» контролирует огромную тепловую сеть протяженностью примерно 19 тысяч километров — это почти половина длины экватора Земли.

Цифровая диспетчерская столичных газовиков (АО «Мосгаз») — полноценный ситуационный центр, позволяющий в режиме реального времени управлять всем газовым комплексом города. Он интегрирован с московской системой 112.

Автоматизированная система диспетчерского контроля и управления Мосводоканала мониторит более 600 технологических объектов.

Единый ситуационно-мониторинговый центр ГБУ «Автомобильные дороги» следит за объектами дорожного хозяйства и уборочной техникой. Он также координирует работу аварийно-спасательного подразделения, которое дежурит на Московской кольцевой автомобильной дороге и ближайших магистралях.

