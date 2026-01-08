«Нравится вам это или нет»: Такер Карлсон заявил об общих ценностях России и США

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова

Между странами существует духовная и культурная близость.

Что сказал Такер Карлсон о сходствах России и США

Фото: www.globallookpress.com/Ron Sachs - CNP for NY Post

Такер Карлсон заявил об общих ценностях России и США

Россия и Соединенные Штаты имеют много общего, в том числе на основе христианской веры. Об этом 8 января заявил американский журналист Такер Карлсон в социальной сети X.

«Россия — это христианская страна, с которой у нас много общего, нравится вам это или нет», — написал Карлсон, подчеркнув, что считает Россию прекрасной страной и отзывается о ней исключительно положительно.

Журналист также отметил, что между двумя государствами существует больше точек соприкосновения, чем принято считать в публичном дискурсе. Его высказывание вызвало широкий отклик в соцсетях и СМИ.

Такер Карлсон известен своей независимой позицией по вопросам международной политики. В феврале 2024 года он посетил Москву, где записал двухчасовое интервью с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы российский лидер рассказал об истоках конфликта на Украине и позиции Москвы по ключевым международным вопросам.

Ранее, писал 5-tv.ru, Такер Карлсон заявил, что США могут готовиться к новой мировой войне. Вашингтон наращивает военный бюджет, как перед глобальным конфликтом.

