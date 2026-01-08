ВС РФ освободили населенный пункт Братское в Днепропетровской области

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 61 0

Подразделения российских войск продолжают выполнение задач в зоне специальной военной операции.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Российские войска освободили населенный пункт Братское в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В ведомстве отметили, что подразделения ВС РФ продолжают выполнение задач в зоне специальной военной операции. 

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

Тема:
Спецоперация
8 янв
РФ поразили работающие в интересах ВСУ энергообъекты и порты
8 янв
Силы ПВО сбили 66 украинских беспилотников за ночь
8 янв
Гаубица «Мста-С» уничтожила опорный пункт боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
8 янв
РСЗО «Град» нанес удар по технике ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7 янв
Силы ПВО за три часа уничтожили девять украинских БПЛА
7 янв
Огневое поражение противника в приграничных районах Сумской области. Лучшее видео из зоны СВО
7 янв
Су-25 сорвали ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7 янв
Путин призвал детей бойцов СВО гордиться своими родителями
6 янв
Армия России за сутки сбила 360 беспилотников ВСУ
6 янв
Силы ПВО за ночь сбили 129 украинских беспилотников над регионами России
-6° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:24
РФ поразили работающие в интересах ВСУ энергообъекты и порты
13:08
На Пятом канале акция «День добрых дел» для шестилетнего Артема
12:59
«Все время хочу»: Аврора Киба призналась в ненасытности
12:42
Вашингтон может контролировать Венесуэлу больше года
12:31
В России будут дополнительно мотивировать ученых, работающих в сельхозсекторе
12:22
ВС РФ освободили населенный пункт Братское в Днепропетровской области

Сейчас читают

«Это была потеря»: Алиса Фрейндлих рассказала о любимой новогодней игрушке
Силы ПВО сбили 66 украинских беспилотников за ночь
Гаубица «Мста-С» уничтожила опорный пункт боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео