Подразделения российских войск продолжают выполнение задач в зоне специальной военной операции.
Российские войска освободили населенный пункт Братское в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
В ведомстве отметили, что подразделения ВС РФ продолжают выполнение задач в зоне специальной военной операции.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
