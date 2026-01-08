Axios: Дмитриев встретился с Уиткоффом и Кушнером в Париже

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев провел встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Париже. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

На встрече присутствовал также предприниматель и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер. По информации портала, встреча прошла по итогам двухдневных переговоров Уиткоффа и Кушнера с представителями Украины и европейских стран. На встрече обсуждался план возможного урегулирования конфликта на Украине.

Ранее французская газета Le Monde писала о том, что Дмитриев 7 января был замечен в столице Франции. Его видели на улице Фобур-Сент-Оноре, рядом расположены Елисейский дворец и посольство США.

5-tv.ru писал ранее о том, что Кушнер после встречи «коалиции желающих» в Париже сообщил о согласовании большинства вопросов по гарантиям безопасности Украине. По его словам, работа над гарантиями велась на протяжении последнего месяца в тесном взаимодействии с украинской и европейской сторонами. Кушнер подчеркнул, что считает прошедший день значимым этапом в этом процессе.

