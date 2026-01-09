Собаку и 50 котов спасли из горящего дома в Калининграде

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 33 0

Вызволением животных занимались 15 сотрудников МЧС на трех единицах специальной техники.

Фото: Telegram/МЧС Калининградской области/ mchs39

Сотрудники МЧС России, прибывшие на тушение пожара в частном доме в Калининграде, спасли 50 котов и собаку. Об этом сообщили представители пресс-службы регионального подразделения ведомства в официальном Telegram-канале.

«В частном одноэтажном доме довоенной постройки на улице Ангарской на печи горела ветошь. В результате возгорания пострадало потолочное перекрытие», — сказано в публикации.

Отмечается, что по прибытии спасатели сумели эвакуировать домашних питомцев и ликвидировать возгорание. На месте работали 15 человек личного состава и три единицы специальной техники.

Причину пожара и другие обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники органов дознания МЧС России.

Ранее 5-tv.ru писал о несчастье, выпавшем на долю другого представителя семейства кошачьих. Известный блогер Дмитрий Котов решил сделать своим питомцем маленькую львицу. Она жила в его апартаментах в Москве-Сити, но, судя по состоянию на момент изъятия, в ужасающих условиях.

Зверь поступил в ветеринарную клинику в тяжелом состоянии, и пока специалисты его выхаживают, бывший владелец продолжает ранее снятый контент с ним в соцсетях.

