«Говорим правду»: журналист из США гордится, что попал на «Миротворец»*

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Кристофера Хелали включили в базу украинского экстремистского ресурса в начале декабря.

Кого из журналистов внесли на сайт Миротворец*

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Американский журналист Хелали назвал честью свое включение в базу «Миротворец»*

Американский журналист и геополитический аналитик Кристофер Хелали гордится своим включением в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец»*. Об этом он заявил РИА Новости.

По словам Хелали, для него является честью попасть в перечень выдающихся мужчин и женщин, защищающих историческую правду, мир и союзничество. Он сам и другие включенные в базу «Миротворца» журналисты, деятели культуры и политики прямо говорят о событиях переворота на Украине в 2014 году и последовавшей агрессии киевского режима против жителей Донбасса. По словам Хелали, неудивительно, что Киев сделал этих людей своей мишенью.

Он отметил, что идеология бандеровцев, фашистов и украинских нацистов отравила умы множеству молодых юношей и девушек и привела к бессмысленным смертям.

Репортер из США был внесен в базу экстремистского ресурса в начале декабря. Он отметил, что вынужден принимать определенные меры предосторожности после обнародования информации о себе, и подчеркнул, что существование «Миротворца» нарушает принципы свободы слова, свободы самовыражения и свободы прессы.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-помощница Джо Байдена Тара Рид считает себя включенной в неформальные украинские списки наподобие базы «Миротворец».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — экстремистский ресурс, запрещен на территории РФ.

