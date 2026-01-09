Певиц Мадонну застали в нижнем белье с молодыми любовниками

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

У исполнительницы есть 29-летний бойфренд.

Личная жизнь певицы Мадонны

Фото: legion-media/B4859/Avalon

Page Six: Певиц Мадонну застали в нижнем белье с молодыми любовниками

Певица Мадонна вновь напомнила о своем умении шокировать публику. В новой рекламной кампании Dolce & Gabbana 67-летняя поп-звезда появилась в откровенных образах и сыграла главную роль в чувственной истории с участием молодых мужчин. Об этом сообщает Page Six.

В ролике певица сначала появляется в черном мини-платье с глубоким декольте, а затем остается в нижнем белье, дополнив образ чулками до бедра и классическими туфлями на шпильке.

По сюжету рядом с ней — двое молодых мужчин, с которыми она флиртует, позирует и постепенно перемещается в спальню. Камера фиксирует намеки, взгляды и жесты, не оставляющие сомнений в эротическом подтексте происходящего.

В одном из эпизодов артистка смотрит на обнаженного мужчину, позирующего для нее, а в другом — герои оказываются в постели, где действие становится еще более откровенным: повязки на глазах, кружевное белье и демонстративная игра на грани допустимого.

Кампания анонсирует выпуск двух ароматов — The One Eau de Parfum Intense и The One for Men Parfum. Новинки приурочены к 20-летию оригинального аромата The One и, как подчеркивают создатели, символизируют страсть, силу и провокацию — качества, которые давно ассоциируются с Мадонной.

Ранее в декабре Мадонна делилась кадрами новогодней фотосессии в нижнем белье вместе со своим бойфрендом, 29-летним Акимом Моррисом, а также с дочерьми-близнецами Стеллой и Эстер. В подписи к праздничным снимкам Мадонна задала подписчикам вопрос: хорошо или плохо они себя вели в уходящем году.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака

