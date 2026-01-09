Европа и США затаили дыхание: реакция западных СМИ на второй удар «Орешником»

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 134 0

Атака России была ответом на попытку украинского удара по резиденции президента РФ Владимира Путина в Новгородской области.

РФ поразила цели на Украине с помощью Орешника

Фото: www.globallookpress.com/Russian Defence Ministry

Bloomberg: «Орешник» может достичь Европы и Западного побережья США

Баллистический комплекс «Орешник» может достичь Европы и Западного побережья США, поскольку он может поражать цели на расстоянии свыше пяти тысяч километров. Так отреагировало агентство Bloomberg на ответный удар Вооруженных сил (ВС) РФ по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

В ночь на 9 января Россия впервые применила новую гиперзвуковую ракету «Орешник» с боевым зарядом для удара по объекту на территории Украины. Удары стали обещанным ответом на атаки Киева по резиденции президента РФ Владимира Путина в Новгородской области 29 декабря.

«Выбор снаряда, который может иметь дальность 5 000 километров и ставит большую часть Европы и западное побережье США в зону удара России», — говорится в материале.

Польская газета Rzeczpospolita пишет, что «Орешник» ударил по подземному газохранилищу Украины. ВВС Украины сообщили, что баллистическая ракета, летевшая со скоростью 13 тысяч километров в час, упала на Львов. Ее целью могло быть крупнейшее в Украине подземное газохранилище (комплекс Бильче-Волыцко-Угерский) с запасами до 17 миллиардов кубометров, что составляет половину национальных резервов.

«Россияне использовали в атаке, помимо прочего, ракеты „Калибр“ и баллистическую ракету средней дальности», — говорится в материале издания.

Французский телеканал France 24 сообщил, что Украина потребовала «решительных мер» в ответ на удар «Орешником» по своей территории. Киев «по дипломатическим каналам» сообщил США, европейским союзникам и международным организациям о деталях «опасного удара», назвав его угрозой безопасности на континенте.

Москва ранее заявляла о своем праве отвечать на ответные удары по собственным целям массированными ударами по Украине, пишет газета Süddeutsche Zeitung.

«Удар „Орешником“ по западной Украине — это второе применение ракет этого типа против Украины. Первое произошло в ноябре 2024 года по городу Днепр на юго-востоке страны. Тогда Путин оправдал развертывание ракеты как ответ на использование Киевом западных ракет большой дальности против военных целей во внутренних районах России», — сообщает издание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что применение «Орешника» по территории Украины Вооруженными силами России стало убедительным сигналом Киеву. Нанесенный удар стал не только возмездием за предпринятую ВСУ атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина и другие террористические акции киевского режима, но и демонстрацией боевой мощи российских ВКС.

