В Индии двое мужчин изнасиловали шестилетнюю девочку и сбросили ее с крыши

В индийском штате Уттар-Прадеш двое мужчин были задержаны после того, как они изнасиловали шестилетнюю девочку и сбросили ее с крыши дома. Ребенок скончался от полученных травм. Об этом сообщает NDTV.

Как уточняется, когда на девочку напали, она играла на террасе арендованного дома, в котором также проживали подозреваемые и ее семья. Позже бездыханное тело ребенка с признаками насилия было обнаружено на соседнем участке.

Отец погибшей немедленно обратился в полицию, после чего были сформированы специальные группы для поиска злоумышленников. Подозреваемые были обнаружены в промышленной зоне. При попытке их задержания они открыли огонь по полицейским.

«В результате ответного огня полиции оба подозреваемых получили огнестрельные ранения в ноги. Они были немедленно взяты под стражу и доставлены в больницу для оказания медицинской помощи», — заявили в полиции.

У задержанных были изъяты два пистолета и боеприпасы. По предварительным данным, во время допроса они признались в совершенном преступлении.

