Собянин: три подземных пешеходных перехода построили у станции «Лианозово»

В Москве продолжает развиваться городская инфраструктура около новых станций метро. Так, у станции «Лианозово» появились три подземных пешеходных перехода. Об этом рассказал Мэр Москвы в своем канале в мессенджере MAX.

«Подземные переходы построили через Лианозовский проезд и Дубнинскую улицу. Теперь можно пройти напрямую до остановочного пункта Лианозово первого Московского центрального диаметра (МЦД-1), а по тоннелю через Лианозовский проезд спуститься на станцию метро “Лианозово”», — написал Сергей Собянин.

Специалисты привели в порядок и существующий подземный пешеходный переход. Там построили дополнительный выход к остановке городского транспорта со стороны Лианозовского проезда. Объект адаптировали для маломобильных граждан.

Теперь ежедневные маршруты жителей районов Лианозово, Восточное Дегунино и Дмитровский до станции «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии стали еще комфортнее, а пассажиры смогут быстрее пересаживаться на различные виды транспорта.