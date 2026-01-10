Собянин: три подземных пешеходных перехода построили у станции «Лианозово»

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 33 0

Жители районов Лианозово, Дегунино Восточное и Дмитровский смогут добираться до станции еще быстрее и удобнее.

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

В Москве продолжает развиваться городская инфраструктура около новых станций метро. Так, у станции «Лианозово» появились три подземных пешеходных перехода. Об этом рассказал Мэр Москвы в своем канале в мессенджере MAX.

«Подземные переходы построили через Лианозовский проезд и Дубнинскую улицу. Теперь можно пройти напрямую до остановочного пункта Лианозово первого Московского центрального диаметра (МЦД-1), а по тоннелю через Лианозовский проезд спуститься на станцию метро “Лианозово”», — написал Сергей Собянин.

Специалисты привели в порядок и существующий подземный пешеходный переход. Там построили дополнительный выход к остановке городского транспорта со стороны Лианозовского проезда. Объект адаптировали для маломобильных граждан.

Теперь ежедневные маршруты жителей районов Лианозово, Восточное Дегунино и Дмитровский до станции «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии стали еще комфортнее, а пассажиры смогут быстрее пересаживаться на различные виды транспорта.

-6° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:49
Сергей Собянин рассказал о достижениях московской медицины в 2025 году
23:22
Три многоквартирных дома пострадали в Воронеже в результате атаки беспилотников ВСУ
23:03
В 2025 году температура мирового океана достигла очередного рекордного уровня
22:45
Собянин: три подземных пешеходных перехода построили у станции «Лианозово»
22:29
Готовимся вернуться на работу: как все успевать и сохранять спокойствие
22:17
Прощай Новый год, здравствуй апатия: как справиться с постновогодней депрессией

Сейчас читают

Звезда фильма «Один дома» Дэниел Стерн был оштрафован за вызов проститутки в отеле
Звезда «Аббатства Даунтон» Мишель Докери впервые стала мамой в 44 года
В Калуге женщина забила до смерти молотком знакомого и спрятала тело в курятнике
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео