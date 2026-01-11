Предсказал свою смерть: поп-певец Йеисон Хименес погиб в авиакатастрофе

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 40 0

Вместе с артистом на борту частного самолета были его музыканты.

Фото, видео: © Getty Images/Christopher Polk / Contributor; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Поп-певец Йеисон Хименес погиб в авиакатастрофе

Поп-певец Йеисон Хименес вместе с музыкантами своей группы разбился на частном самолете в Колумбии. Об инциденте сообщает портал El Tiempo.

Отмечается, что воздушное судно не смогло набрать высоты, достигнув конца взлетно-посадочной полосы при разгоне, и вспыхнуло.

Колумбийский исполнитель вместе с командой направлялись в город Маринилья, где у него был запланирован концерт.

Удивительно, но ранее Хименес уже чуть не погиб в авиакатастрофе и предсказал будущую трагедию. Тогда, давая интервью журналистам, он вспомнил увиденный им сон. Во сне он и его музыканты погибали при крушении лайнера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как французский футболист Алексис Вергос погиб, пытаясь сделать фото у водопада в Таиланде. Сообщается, что на отдых футболист отправился вместе со своей невестой. В момент трагедии девушка находилась рядом со спортсменом и тоже поскользнулась, пытаясь сделать фото, но ей удалось удержаться за ветку и выбраться наверх.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:19
Четверть боеголовок Tomahawk, выпущенных США по ИГ* в Нигерии, не сдетонировали
3:52
Защита Елены Блиновской обжаловала ее приговор в кассационной инстанции
3:39
Шесть человек погибли в результате стрельбы в американском штате Миссисипи
3:24
Предсказал свою смерть: поп-певец Йеисон Хименес погиб в авиакатастрофе
2:54
В России вырос экспорт отечественных нефтепродуктов
2:35
Торнадо перевернул три учебных самолета в аэропорту греческого города Александруполиса

Сейчас читают

Что такое кама мута? Психологи открыли новую эмоцию
Звезда фильма «Один дома» Дэниел Стерн был оштрафован за вызов проститутки в отеле
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео