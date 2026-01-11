Защита Елены Блиновской обжаловала ее приговор в кассационной инстанции

Защита Блиновской обжаловала ее приговор в кассационный суд

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Представители защиты осужденной за уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств блогера Елены Блиновской, обжаловали приговор в кассационной инстанции. Об этом ТАСС сообщил один из участников судебного процесса.

В начале марта 2025 года Савеловский районный суд Москвы приговорил блогера к пяти годам колонии по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств.

Суд также назначил женщине штраф в размере одного миллиона рублей и запретил заниматься предпринимательской деятельностью в течение четырех лет. В рамках приговора в доход государства было обращено имущество осужденной, включая элитные объекты недвижимости. Также удовлетворен гражданский иск к Блиновской на 587 миллионов рублей.

Блиновская отбывает наказание в женской исправительной колонии № 1 во Владимирской области.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, защита блогера опровергла появляющиеся в СМИ сообщения о якобы особых условиях содержания осужденной. По словам адвоката Наталии Сальниковой, Блиновская надлежащим образом отбывает наказание и старается продемонстрировать обществу, что достойно проходит этот этап своей жизни.

