Собянин: высокотехнологичные операции становятся доступнее для москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что высокотехнологичные операции становятся более доступными для жителей столицы и выполняются в городских больницах по полису ОМС. Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Глава города подчеркнул, что такие вмешательства необходимы не только при сложных и редких заболеваниях, но и для восстановления повседневной активности, особенно у пожилых людей.

«Сегодня мы можем всего за 15–20 минут провести малоинвазивную операцию и вернуть полноценное зрение. А значит — возможность читать, гулять, заниматься привычными делами и жить активной жизнью», — отметил Сергей Собянин, говоря об операциях по лечению катаракты.

По словам мэра, аналогичный подход применяется при переломах шейки бедра, лечении коленных суставов и других вмешательствах, напрямую влияющих на подвижность и самостоятельность пациентов. Все такие операции выполняются в рамках специализированных программ по 14 ключевым направлениям, включая кардиологию, офтальмологию, нейрохирургию, травматологию и ортопедию, гинекологию и челюстно-лицевую хирургию.

Ранее подобные малоинвазивные и высокотехнологичные операции проводились преимущественно в крупных научных центрах, однако сейчас они доступны в городских больницах Москвы. Это позволило сократить сроки ожидания медицинской помощи.

«В 2026 году мы планируем сократить срок от постановки диагноза и выдачи направления на операцию до непосредственно хирургического вмешательства с двух недель до 10 дней», — добавил мэр.

Спецпроекты реализуются на базе 26 городских больниц, где медицинская помощь оказывается бесплатно. В 2025 году высокотехнологичную помощь получили около 100 тысяч раз, что на 11 процентов больше, чем годом ранее. В частности, врачи выполнили почти девять тысяч операций по коррекции сердечного ритма и 50,5 тысячи вмешательств по лечению катаракты, а также увеличили объемы сложных операций в области кардиологии, нейрохирургии, травматологии и гинекологии.

