«Лучшее решение»: Оксана Самойлова с Джиганом спят в разных постелях

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 45 0

Рэпер приходит домой в 4 утра и мешает супруге шумом.

Как спят Самойлова и Джиган

Фото: legion-media/Алексей Белкин/NEWS

Оксана Самойлова призналась, что спит отдельно от Джигана

Российская модель и блогерша Оксана Самойлова уже много лет спит отдельно от своего мужа, рэпера Дениса Устименко, известного как Джиган, с которым она находится в процессе развода. Об этом звезда рассказала в выпуске реалити-шоу «Быть Джиганом и Оксаной», которое показывает будни их совместной жизни.

По словам модели, она всегда ложится спать в полночь, а Денис приезжает в четыре часа утра. Она пожаловалась, что супруг шумел, громко раскладывал вещи, смотрел что-то в телефоне.

«Как ты будешь спать при этом? Это невозможно. Разные спальни — это лучшее решение», — заявила Самойлова.

При этом модель оставила интригу, заявив, что на самом деле не спит вместе с Денисом по другой причине. В этом же выпуске Оксана подтвердила, что окончательно готова к разводу с мужем.

Ранее 5-tv.ru писал, что Джиган был недоволен финальной версией реалити-шоу «Быть Джиганом и Оксаной». По словам музыканта, он увидел себя в превратной и искаженной подаче, в которой его выставили «сумасшедшим идиотом».

