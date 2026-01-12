Сергей Собянин: в 2025 году в Москве ввели в эксплуатацию четыре технопарка

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 23 0

Теперь в столице 2,7 миллиона квадратных метров инновационной инфраструктуры.

Площадь московских технопарков достигла 2,7 млн кв. метров

Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков

Москва продолжает наращивать свою инновационную инфраструктуру, доведя общую площадь технопарков до 2,7 миллиона квадратных метров. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в MAX.

В 2025 году были введены в эксплуатацию четыре новых технопарка: «НТВ» — специализация на теле- и радиовещании, «ЗИЛ» — профили «ИТ» и «микроэлектроника», «Рябиновая 44» — для пищевых производств, «СТМП-Зеленоград» — для микроэлектроники.

Кроме того, статус технопарка получили еще шесть площадок, включая такие крупные проекты, как «НИЦЭВТ» (ГК «Ростех») и «СНИИП» (ГК «Росатом»).

На сегодняшний день в Москве работает 49 технопарков, где базируются более 2300 компаний и трудятся свыше 76 тысяч человек. Стратегической целью города является увеличение площадей для инновационных производств до 5 миллионов квадратных метров к 2030 году.

За последнее десятилетие общий объем инвестиций в развитие этой инфраструктуры составил порядка 182,7 миллиарда рублей, а на 1 рубль предоставленных налоговых льгот приходится более 13,2 рубля частных вложений.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что высокотехнологичные операции становятся доступнее для москвичей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

