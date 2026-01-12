ФСБ предотвратила планировавшийся Киевом теракт на ж/д мосту в Пермском крае

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили террористическую атаку, которую готовил киевский режим в Пермском крае. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

В ведомстве уточнили, что в ходе оперативных действий был задержан житель региона. Мужчина стал жертвой мошенников, действовавших через мессенджер Telegram. Сначала задержанный перевел все свои средства — около 350 тысяч рублей — на так называемый «безопасный счет». После этого злоумышленники представились сотрудниками спецслужб и убедили его изготовить самодельное взрывное устройство. Это, по словам «правоохранителей», нужно было, чтобы вернуть сбережения. Мужчина согласился.

Установлено, что задержанный готовил подрыв в рамках вымышленной «проверки антитеррористической защищенности» объектов транспортной инфраструктуры Пермского края. При обыске дома у подозреваемого нашли порядка десяти килограмм взрывчатых веществ, а также комплектующие для устройства. Кроме того, оперативники изъяли веб-видеокамеру. Через нее мужчина должен был наблюдать за мостом. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По совокупности совершенных преступлений жителю Перми может грозить пожизненное лишение свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ФСБ предотвратила серию терактов в Калужской области.

