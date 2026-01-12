МО РФ: ударом «Орешника» на Львовском заводе уничтожен цех по производству БПЛА

Выведены из строя мощности по ремонту авиатехники и выпуску дронов.
Российские войска нанесли ракетный удар по ключевому оборонному предприятию на Украине. Об этом сообщили 12 января в Министерстве обороны России.
По данным военного ведомства, в результате применения ракетного комплекса «Орешник» был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод.
«На территории предприятия осуществлялись ремонт и обслуживание авиационной техники Вооруженных сил Украины, а также велось производство беспилотных летательных аппаратов, использовавшихся для ударов по объектам на территории России», — заявили в Минобороны.
В рамках массированного удара, в котором также применили оперативно-тактические комплексы «Искандер» и крылатые ракеты «Калибр», были поражены объекты в Киеве.
По данным российского оборонного ведомства, там были уничтожены производственные мощности двух предприятий, а также энергетическая инфраструктура, обеспечивавшая работу украинского оборонно-промышленного комплекса.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что российские военные освободили село Новобойковское в Запорожской области.
