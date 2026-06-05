«Исторический»: Путин о выборе между своими технологиями и цифровой зависимостью

Путин: страны стоят перед выбором между своими технологиями и зависимостью

Крупные государства и самостоятельные цивилизации стоят перед историческим выбором: развивать собственные технологические платформы или оказаться на цифровой периферии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

По словам главы государства, странам важно формировать свои платформенные и технологические контуры. В противном случае они рискуют попасть в зависимость от чужих сервисов и решений.

«Перед крупными государствами, настоящими цивилизациями стоит вопрос исторического выбора: либо они создают собственные платформенные и технологические контуры, либо превращаются в цифровую периферию», — сказал Путин.

Президент России подчеркнул, что иностранные сервисы на первом этапе могут казаться удобными. Однако позднее неизбежно проявляется цена такой зависимости.

Также Путин отметил, что Россия уже получила подобный опыт. Он напомнил об уходе некоторых поставщиков программного обеспечения с российского рынка, блокировке платежей и политическом вмешательстве в коммерческие отношения.

В связи с этим Россия продолжит укреплять собственную критическую инфраструктуру, заявил президент. При этом, по его словам, страна готова сотрудничать и вступать в кооперацию с теми партнерами, которые уважают взаимные обязательства.

Ранее Путин в рамках Высшего государственного Совета Союзного государства отметил, что реализация программы импортозамещения России и Белоруссии продвигается успешно. По его словам, это происходит в том числе в таких важнейших секторах, как машино- и станкостроение, микроэлектроника и оптика.

К 2030 году Минпромторг ставит задачу полного технологического обеспечения российской промышленности отечественными компонентами в рамках нацпроектов «Промышленность» и «Наука и технологии». Для поддержки импортозамещения государство ввело льготные кредиты, налоговые льготы, ценовые преференции, ценовые преференции до 30% при госзакупках, субсидии и гранты для производителей.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Главная тема ПМЭФ в 2026 году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Мероприятие принимает конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».

ПМЭФ традиционно объединяет представителей власти, бизнеса, науки, экспертного сообщества, стартапов и зарубежных делегаций. Участники форума обсуждают экономику, инвестиции, финансовую политику, технологии, поддержку предпринимательства и новые подходы к развитию.

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