Роботы смотрят трансляцию выступления Владимиру Путину на ПМЭФ и отдают президенту честь
Они также поддерживали выступление российского лидера аплодисментами.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
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Роботы смотрят трансляцию выступления Владимиру Путину на ПМЭФ
Пленарное заседание XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) с участием президента России Владимира Путина смотрят даже роботы. Кадры публикует 5-tv.ru.
Прямая трансляция заседания выведена на экраны павильонов площадок ПМЭФ, однако среди зрителей заметили не только людей, но и роботов. Они стоят у экранов, аплодируют словам главы государства и отдают ему честь, прикладывая железную руку к голове.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны. Он собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и международных делегаций, превращая Петербург на несколько дней в центр обсуждения мировой экономики, инвестиций, технологий и новых моделей развития.
Одно из главных мероприятий — пленарное заседание, в котором помимо президента России участвуют иностранные делегации, министры и руководители крупнейших компаний.
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