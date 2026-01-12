Владислав Доронин и Кристина Романова появились на «Золотом глобусе — 2026»

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 48 0

Российский миллиардер и модель состоят в отношениях с 2014 года. У пары две дочери.

Владислав Доронин и Кристина Романова на Золотом глобусе

Фото: © РИА Новости/Михаил Фомичев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российский миллиардер Владислав Доронин появился на ковровой дорожке «Золотого глобуса — 2026» в компании модели Кристины Романовой. Церемония вручения премии прошла в Лос-Анджелесе, в отеле «Беверли Хилтон».

Модель выбрала для мероприятия роскошное платье в пол из атласа цвета шампань, которое она надела без бюстгальтера. Из украшений Кристина надела серьги с бриллиантами, браслет и несколько колец. Бизнесмен был в строгом классическом костюме черного цвета.

Доронин и Романова состоят в отношениях с 2014 года. В 2016 году модель подарила возлюбленному дочь Жасмин. В 2019-м в семье Кристины и Владислава вновь произошло пополнение: модель родила вторую дочь, которую назвали Александрой. При этом официальных данных об их свадьбе нет.

До отношений с Кристиной Владислав был женат на Екатерине Дорониной, у них есть дочь Екатерина. После развода с супругой он несколько лет встречался с британской топ-моделью Наоми Кэмпбелл.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о победителях премии «Золотой глобус — 2026». Награда за лучшую женскую роль второго плана досталась Тияне Тейлор («Битва за битвой»). Свою пламенную речь актриса завершила трогательными словами. Лучшая мужская роль второго плана — Стеллан Скарсгард («Сентиментальная ценность»). Хотя многие ожидали, что награду получит один из номинантов из фильма «Битва за битвой» — Шон Пенн или Бенисио Дель Торо.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-4° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:52
Тонкая грань: какие ошибки в споре с Ларисой Долиной допускает Полина Лурье
18:41
Сеть гипермаркетов OBI изменит название на «DOM Лента»
18:31
Умерла бразильская актриса Титина Медейрос
18:22
Эрмитаж прокомментировал продление ареста археологу Бутягину в Польше
18:14
Тимоти Шаламе поблагодарил Кайли Дженнер в речи на «Золотом глобусе»
18:06
«Елка Победы» в музее на Поклонной горе собрала рекордное число юных гостей

Сейчас читают

«Омыли святой водой и вином»: армянские храмы очищают после «литургий» Пашиняна
Неделя вместо вечности: сколько Долина может тянуть с передачей ключей
Ключи без прав: почему путь назад в квартиру для Ларисы Долиной закрыт
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео