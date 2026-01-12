Защита российского археолога Бутягина просила изменить меру пресечения

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 19 0

Адвокат предоставил доказательства, что у ученого есть жилье и официальный почтовый адрес в Польше на время разбирательства.

Защита археолога Бутягина просила изменить меру пресечения

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Сторона защиты российского археолога Александра Бутягина просила изменить меру пресечения для ученого, однако Окружной суд Варшавы постановил оставить его под стражей. Об этом сообщили близкие сотрудника Эрмитажа в Telegram-канале.

«Защита просила изменить меру пресечения, чтобы Александр мог жить в нормальных условиях и не оставаться в СИЗО. В суд были представлены поручительные письма от европейских коллег Александра, подтверждающие, что в случае освобождения он будет добросовестно соблюдать все условия, установленные судом», — говорится в сообщении.

Кроме того, адвокат Адам Доманьский предоставил доказательства, что у Бутягина есть жилье и официальный почтовый адрес в Польше на время разбирательства. Однако суд принял решение оставить археолога под стражей.

«В течение семи дней защита подаст апелляцию в Апелляционный суд. Помимо официального адреса и имеющихся поручительных писем, в апелляции будут представлены дополнительные поручительные письма», — сообщили близкие ученого.

Также адвокат просил перенести слушание по экстрадиции, назначенное на 15 января, но в удовлетворении ходатайства отказали.

Известного российского ученого, представителя Эрмитажа Бутягина задержали в начале декабря в Польше по запросу Украины якобы за незаконные археологические раскопки в Крыму. Из данных окружной прокуратуры Варшавы следует, что научному сотруднику в случае экстрадиции на Украину грозит до десяти лет лишения свободы.

Александр Бутягин — автор многочисленных научных публикаций, часть из которых также посвящена античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте Эрмитажа отмечено, что он занимает должность заведующего сектором отдела античного мира и является секретарем археологической комиссии музея.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что суд в Варшаве продлил арест Александру Бутягину до 4 марта. По словам адвоката Бутягина Адама Доманьского, состояние здоровья его подзащитного пока не внушает опасений.

