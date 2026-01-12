Посла России в Ереване Сергея Копыркина вызвали в МИД Армении

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 29 0

Внешнеполитическое ведомство страны отметило нарушение принципов дружбы между странами.

Посла России Сергея Копыркина вызвали в МИД Армении

Фото: © РИА Новости/Асатур Есаянц

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Посла России в Армении Сергея Копыркина вызвали в министерство иностранных дел республики. Об этом сообщило ведомство.

Как уточнили в министерстве, поводом для вызова стали заявления, прозвучавшие в эфире одного из государственных медиахолдингов. Конкретный медиахолдинг и содержание комментариев не раскрываются. В ходе беседы представители МИД подчеркнули, что эти высказывания противоречат принципам дружеских отношений между государствами.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 29 декабря 2025 года отметил, что Ереван не планирует разрывать политические, экономические или иные связи с Россией. Он добавил, что расширение контактов с США и Евросоюзом не направлено на противопоставление российскому взаимодействию.

Как писал в декабре 5-tv.ru, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что высказывания представителей Евросоюза (ЕС) в сторону отношений Армении и России преследуют единственную цель — нанесение ущерба контактам между двумя государствами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-4° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
78.79
0.56 91.97
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:24
Экс-ведущую «Орла и Решки» не пустили в США из-за БДСМ-костюма
20:16
Посла России в Ереване Сергея Копыркина вызвали в МИД Армении
20:08
Защита российского археолога Бутягина просила изменить меру пресечения
19:53
ФССП потребовала от Ларисы Долиной освободить квартиру в течение пяти дней
19:45
Отельеры Антальи предупредили о рисках в случае отказа от «все включено»
19:34
«Дом моей мечты — максимально странное место»: IOWA о том, где она хочет жить

Сейчас читают

«Омыли святой водой и вином»: армянские храмы очищают после «литургий» Пашиняна
Мужчина пожертвовал тело науке, но его останки продали по частям на черном рынке
Тактика паузы: зачем Долина тянет время, когда точка в истории уже поставлена
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео