В Таджикистане погиб 15-летний чемпион мира по ММА

В Таджикистане в результате групповой стычки подростков скончался 15-летний чемпион мира по смешанным единоборствам (ММА) Мухаммадали Садуллоев. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление национальной Федерации смешанных единоборств.

Трагический инцидент произошел в ночь на 12 января, однако точное место столкновения представителей спортивной организации не раскрыли. Тело юноши уже перевезли в его родной город Куляб.

На текущий момент официальные представители Министерства внутренних дел республики воздерживаются от подробных комментариев и не предоставили оперативной сводки по факту случившегося.

Погибший спортсмен считался одним из самых перспективных молодых бойцов в стране. В 2024 году Садуллоев добился выдающегося результата, завоевав золотую медаль и титул чемпиона мира по ММА в своей возрастной категории. В 2025 году он подтвердил свой высокий статус, став лучшим на внутреннем первенстве Таджикистана.

