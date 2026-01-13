Термин «готовая еда» официально появился в России

В России впервые появился термин «готовая еда». И главная задача, которую преследуют в Роспотребнадзоре, ужесточение требований к качеству такой продукции.

По итогам недавних исследований, две трети еды из контейнеров не соответствовали требованиям. Шансы отравиться очень высокие. Смогут ли новые рекомендации защитить наши желудки — выяснил корреспондент «Известий» Павел Проломов.

Понесли заметать следы. Экстренно ликвидировать всю просрочку. Прямо в мусорку. Тут же покупатели находят просроченную колбасу, которая могла оказаться в этих салатах. Вид у них, к слову, тоже не вызывает доверия. А дату изготовления продавцы назвать не могут.

«Вот салатик с яичком „Летний“ собственного производства. У него уже высох желток. То есть, этот салат лежит давно», — пояснила эпидемиолог, эксперт по качеству продуктов питания в Объединении потребителей России Инна Коваленко.

За нарушения всерьез взялся Роспотребнадзор. Теперь у готовой еды появилось не только конкретное определение — это полностью приготовленное, герметично упакованное блюдо, — но и конкретные обязательные требования по изготовлению. Чистое производство с контролем качества еды на каждом этапе, от кухни до упаковки. Полная и понятная маркировка. И, конечно, безопасная доставка до места продажи.

«Это нужно было, конечно, сделать давно, потому что этот рынок растет, вы удивитесь. Не зря за этот рынок все время борются ритейл и рестораны», — сказала главный технолог пищевого предприятия Зинаида Руденко.

Популярность готовых блюд увеличилась на треть за последний год. А вместе с этим увеличилось число отравлений. Из 900 образцов готовой продукции по всей стране 64% проб не соответствовали санитарно‑эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям, а в 19 образцах обнаружена патогенная микрофлора.

Самый громкий случай отравления готовой едой — в Улан-Удэ, осенью там 165 человек слегли с острой кишечной инфекцией. Большинство из них — дети. И новые инциденты возникают чуть ли не каждый день. Арина Гуляева из Челябинска решила сэкономить время и силы на готовке. Не получилось. Ленивые голубцы были испорченными.

«Когда я их разогревала, уже показалось что-то не то. Запах какой-то кисловатый, привкус. Но я списала это на томатный соус. Сейчас уверена, что дело в них», — рассказала Арина Гуляева.

Эксперты уверены, что 30% производителей такой продукции осознанно допускают нарушения в погоне за прибылью. Зачастую даже подходящих условий для производства нет. Например, в этом магазине продается готовая еда, которая, если верить маркировке, произведена прямо в торговой точке. Но из служебных помещений — только маленькая подсобка.

«Мы сейчас видим курочку, которая якобы была здесь изготовлена. Как-то она поджарена, неизвестно в каких условиях, в каком это производилось помещении. По сути дела, его здесь нет», — добавила Инна Коваленко.

Другая точка и тоже проблемы: нарушение условий хранения. Вместо комфортных +2… +6 шашлык лежит при комнатной температуре. Выглядит как прошлогодний.

Эксперты отмечают: даже в общепите, вроде шаурмичных, не так много отравлений, благодаря регулярным проверкам и соблюдению норм СанПина. В магазинах же сплошной хаос. При этом до сих пор действует мораторий на проверки ритейла.

«Объективная необходимость создания ассоциации и определения готовой еды, как некой категории, которая до этого была не определена, и поэтому была сложно контролируемой, были. Но вот раз. Два, это запрос бизнеса, когда на рынке стали появляться игроки, которые, меня простите за выражение, плевать хотели на какие-то стандарты поведения», — отметил президент Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды Сергей Беляков.

Чтобы изменить ситуацию, в ближайшее время Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды в пилотном режиме начнет применять методические рекомендации в качестве обязательных требований при заключении договоров поставок готовой еды.

