Сергей Собянин поздравил журналистов с Днем российской печати

|
Элина Битюцкая
Мэр Москвы отметил масштаб работы столичных СМИ.

Собянин поздравил журналистов с Днем российской печати

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В День российской печати мэр Москвы Сергей Собянин обратился с поздравлением к работникам средств массовой информации. Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

«Это праздник сильных, активных, любознательных и неравнодушных людей. Ежедневно московские СМИ публикуют больше десяти тысяч новостей о жизни нашего города, страны и всего мира. Вам доверяют миллионы читателей, зрителей, слушателей и пользователей сети Интернет», — написал Собянин.

В своем обращении мэр подчеркнул масштаб работы столичных журналистов и их роль в информировании общества. Он также адресовал слова поздравления ветеранам московской журналистики, отдавшим долгие годы профессии.

День российской печати отмечается 13 января в память о выходе в этот день в 1703 году первой российской печатной газеты «Ведомости» по указу Петра I.

