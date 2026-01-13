В Китае застраховавшей свою любовь паре выплатят 1,4 тысячи долларов

Суд в Китае обязал страховую компанию выплатить компенсацию супругам, которым ранее отказали в выдаче средств по специальному полису «страхования любви». Об этом сообщило издание South China Morning Post.

Житель провинции Сычуань по имени Лю Сяомин подал иск после того, как организация нарушила условия договора, подразумевающего выплату 1400 долларов (около 110 тысяч рублей) в случае заключения брака. Несмотря на предоставление всех необходимых документов, страховщики упорно игнорировали требования клиента, утверждая, что чувства не могут быть объектом страхования.

История началась в марте 2018 года, когда Лю решил сделать сюрприз своей девушке, с которой познакомился еще в старшей школе. Молодые люди начали встречаться в университете, и мужчина приобрел необычный полис в качестве символа серьезных намерений.

Согласно правилам программы, выплата полагалась паре, если они поженятся в конкретный период — не ранее чем через три года и не позднее чем через десять лет с момента покупки. Свадьба влюбленных состоялась 1 декабря 2022 года, что полностью соответствовало временным рамкам договора, установленным с марта 2021 года по март 2028 года.

По данным рекламных материалов самой фирмы, обладателями аналогичных «любовных» полисов стали более 15 тысяч человек. Организация активно продвигала услугу, предлагая различные уровни страховых премий для пар, планирующих совместное будущее. Однако на практике многие потребители столкнулись с нежеланием компании выполнять взятые на себя обязательства после официальной регистрации отношений.

