Полиция в Магадане помогла пенсионерке вернуть переданные мошенникам 1,5 млн рублей

Женщина отправила крупную сумму по почте.

Полицейские в Магадане помогли пенсионерке вернуть полтора миллиона рублей, которые она уже отправила мошенникам. 72-летняя женщина стала жертвой классической схемы обмана и согласилась перечислить все сбережения на якобы безопасные счета. Для этого обналичила их и отправила по почте.

Когда сотрудники отделения стали задавать вопросы, ответила, что такая большая сумма нужна на лечение родственнику. После этого мошенники связались с пенсионеркой и попросили поменять адрес доставки. Именно на этом этапе к делу и подключились полицейские. Деньги до преступников так и не дошли.

Ранее 5-tv.ru писал, что во Владивостоке сотрудники полиции задержали 72-летнюю местную жительницу, которая выполняла роль курьера для телефонных мошенников.

Правоохранители установили, что женщина сама оказалась в ловушке злоумышленников: сначала преступники обманным путем похитили все ее личные сбережения, а затем, манипулируя ею, заставили объезжать других пострадавших для сбора наличности.

