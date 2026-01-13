Стало известно, сколько Кадышева может заработать на первом концерте в этом году

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 64 0

Самые дорогие билеты стоимостью 9 тысяч рублей уже практически распроданы.

Сколько может принести концерт Кадышевой в Краснодаре

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Концерт Надежды Кадышевой в Краснодаре может принести более 35 миллионов рублей

Концерт народной артистки России Надежды Кадышевой и ее ансамбля «Золотое кольцо» в Краснодаре может стать одним из самых кассовых событий начала года. Об этом сообщило издание Газета.ру.

Мероприятие, запланированное на 29 января, по предварительным оценкам, может принести организаторам более 35 миллионов рублей. Старт продаж показал высокий спрос: самые дорогие билеты стоимостью 9 тысяч рублей уже практически распроданы. Всего же площадка вмещает более семи тысяч зрителей. 

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте артистки, выступление в Краснодаре станет первым концертом ансамбля «Золотое кольцо» в 2026 году.

В продаже пока остаются более доступные места. Билеты на танцпол и в фан-зону можно приобрести за три тысячи рублей.

Ансамбль «Золотое кольцо» под руководством Надежды Кадышевой продолжает пользоваться огромной популярностью у зрителей разных поколений, что регулярно подтверждается аншлагами на концертах по всей стране.

