В США впервые за 50 лет прибыло меньше людей, чем уехали из страны

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 41 0

Эксперты связали такую динамику прежде всего с резким сокращением притока мигрантов при президентстве Дональда Трампа.

Почему в США сократилось количество мигрантов

Фото: © РИА Новости/Игорь Наймушин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

WP: в США впервые за 50 лет прибыло меньше людей, чем уехали из страны

США столкнулись с беспрецедентной ситуацией в миграционной сфере: впервые за последние 50 лет страну покинуло больше иммигрантов, чем въехало. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на оценки экономистов Института Брукингса.

«Впервые за по меньшей мере полвека больше иммигрантов покинули США, чем прибыли (в страну. — Прим. ред.) в прошлом году», — отметило издание.

По информации газеты, в 2025 году миграционное сальдо оказалось отрицательным: число уехавших превысило количество прибывших на 10–295 тыс. человек.

Эксперты связали такую динамику прежде всего с резким сокращением притока мигрантов в период президентства Дональда Трампа. В частности, практически прекратился поток из Мексики на фоне ужесточения визовых правил, введения дополнительных сборов и закрытия гуманитарных программ, в том числе почти для всех категорий беженцев, уточнила газета. Кроме того, на ситуацию повлияли масштабные депортации, проводимые американскими властями.

При этом газета подчеркнула, что официальную статистику по иммиграции за 2025 год опубликуют лишь позднее в текущем году.

Как ранее писал 5-tv.ru, Соединенные Штаты ввели полный запрет на въезд для граждан семи государств Африки и Азии. 

При этом ранее Трамп ввел «золотые визы» в США. Теперь любой желающий за один миллион долларов может приобрести такой документ — своего рода аналог грин-карты, что позволит состоятельным мигрантам получить вид на жительство.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-4° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.85
0.06 92.40
0.43
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:38
Приданое под угрозами: женщина подала в суд на мужа из-за лысины
22:22
«Спасать некого»: женщина рассказала о смерти младенца в новокузнецком роддоме
22:04
В Казахстане заявили об опасном сближении российского и узбекского самолетов
21:51
В США впервые за 50 лет прибыло меньше людей, чем уехали из страны
21:31
Не победить, а выжить: Рютте сменил цель для Украины
21:14
Свадьба в облаках: влюбленные поженились во время авиаперелета

Сейчас читают

Не победить, а выжить: Рютте сменил цель для Украины
Хулио Иглесиаса обвинили в домогательствах
Артефакт свел ученых с ума: в Греции исследуют жуткую археологическую находку
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026