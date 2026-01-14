Сергей Собянин рассказал о планах строительства объектов здравоохранения

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 38 0

В Москве завершили создание сети высокотехнологичных центров экстренной помощи.

В Москве открыли 13 новых медобъектов за 2025 год

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

В Москве открыли 13 новых медобъектов за 2025 год

Медицинская инфраструктура Москвы продолжает активно обновляться и расширяться. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин, подводя итоги 2025 года.

За прошедший год в городе было введено в эксплуатацию 13 новых объектов здравоохранения, а также реконструировано почти 80 медучреждений. Всего же с 2011 года в Москве построено 182 медицинских объекта.

Ключевым достижением года мэр назвал завершение создания сети высокотехнологичных центров экстренной помощи. Шестой такой флагманский центр открылся на базе городской клинической больницы имени В. М. Буянова.

«Таким образом, мы завершили создание сети высокотехнологичных центров экстренной помощи», — отметил Собянин.

В центре пациенты получают полный цикл помощи — от диагностики до сложнейших операций — в первые же часы после поступления.

Еще одним важным новшеством стал центр быстрой амбулаторной хирургии в реконструированном корпусе Морозовской детской больницы, где в 2025 году пролечили 11 тысяч детей. Использование малотравматичных методов позволяет юным пациентам возвращаться домой в день операции.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что депутаты Госдумы предложили заменить классных руководителей в школах.

