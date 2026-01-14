«Копила с 16 лет»: актриса Ника Здорик об изменениях в жизни

Ника Здорик купила квартиру, на которую копила с 16 лет

Актриса Ника Здорик купила квартиру, на которую начала копить еще подростком. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала сама артистка на премьере фильма «Завербованный».

Здорик призналась, что начала работать еще в 16 лет, сразу после переезда в Москву. И уже тогда она пыталась откладывать деньги, чтобы в будущем приобрести на них собственную жилплощадь. Однако тех доходов не хватало, чтобы накопить крупную сумму.

Купить квартиру 24-летней актрисе удалось только когда она начала попадать в крупные кинопроекты и получать хорошие гонорары. Одним из таких стал сериал «Ландыши».

«Я горжусь, что я снялась в сериале „Ландыши“ про любовь. История про любовь в контексте нашего времени. У нас огромное количество зрителей, у нас большая фан-база, у нас огромное количество наших людей, которые нас поддерживают и, самое главное, благодарят», — поделилась Здорик.

Еще очень сильно повлияла на Нику поездка на остров Бали. Там ее научили медитировать, и теперь эта практика стала частью утренних привычек знаменитости. Причем, уезжая в отпуск, артистка была настроена критически.

«У меня были очень разные эмоции. И я, причем, в это не очень верила. А потом меня как накрыло, я там как разрыдалась. Приехала, и моя жизнь сильно поменялась. Не знаю, связано ли это с Бали или нет, но жизнь сильно поменялась», — призналась актриса.

