Рэпер Гуф не признал вину по делу о грабеже в Подмосковье

Рэпер Гуф, настоящее имя которого Алексей Долматов, в ходе заседания Наро-Фоминского городского суда Московской области заявил, что не считает себя виновным по делу о грабеже. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Артист пояснил, что не согласен с предъявленными обвинениями и настаивает на том, что не совершал открытого хищения мобильного телефона. Аналогичную позицию занял и второй фигурант дела — Геворк Саруханян, который также отказался признать вину.

По информации пресс-службы суда, инцидент произошел 23 октября 2024 года в банно-оздоровительном комплексе в Наро-Фоминском городском округе. Следствие полагает, что во время конфликта с потерпевшим Долматов и Саруханян завладели его смартфоном Apple iPhone 14 Pro.

Согласно материалам дела, Саруханян удерживал пострадавшего за руки, а Гуф, как утверждается, высказывал угрозы и несколько раз ударил мужчину по лицу. Оба обвиняемых проходят по пунктам «а» и «г» части 2 статьи 161 УК РФ — грабеж, совершенный группой лиц с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы.

Правоохранительные органы установили, что конфликт возник в момент, когда рэпер отдыхал в арендованной бане с друзьями. Брат администратора заведения попытался снять происходящее на телефон. После просьбы удалить видеозапись мужчина передал Долматову заблокированный смартфон, заверив, что файл удален. Эти действия полиция впоследствии квалифицировала как грабеж.

Изначально суд назначил Гуфу запрет на совершение определенных действий, однако позднее следователь изменил меру пресечения на подписку о невыезде. Электронный браслет с артиста сняли.

