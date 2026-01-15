Вы завербованы: как распознать первые признаки, что на вас влияют

Новый боевик с Александром Метелкиным разжег дискуссию о человеческой несвободе

Если ты в социуме, себе однозначно не принадлежишь! Об этом гости премьеры шпионского боевика «Завербованный» заявили в эксклюзивной беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

Вероятно, каждый житель планеты хотел бы хоть раз освободиться от каких-либо оков. Свобода даже описана американским психологом Абрахамом Маслоу, как необходимое условие для реализации всех уровней его пирамиды. Но тем личностям, которые выбрали развиваться внутри общества и выстраивать социальные связи, к абсолютной независимости никогда не подобраться.

Анфиса Чехова приехала на премьерный показ «Завербованного» поддержать возлюбленного — продюсера картины Александра Златопольского. И, крепко держа его за руку, в разговоре с журналистом раскаялась в осознании человеческой несвободы, как минимум из-за того, что каждый гражданин имеет обязанности.

«В концепции социума если ты не уходишь в лес и не живешь на подножном корме, то в целом ты не свободен!»

После яркого заявления телеведущей среди селебрити разгорелась настоящая дискуссия на тему, а что же вообще определяет наш выбор и ограничивает его рамками.

Например, актер Александр Метелкин, сыгравший главную роль, резко отрицает свою завербованность во что-либо, но на вопрос, свободен ли человек, говорит, что нет:

«Я считаю, что семья это самое главное. Вот это мой выбор, но меня никто не вербовал, просто я такой… Каждый думает своей головой. Но это не значит, что он волен делать то, что ему вздумается!»

В защиту независимости человеческой воли включился актер Эго Микитас. По его мнению, желание сильнее всего, а его определяет выбор, который тоже существует в неограниченном праве. Вопрос лишь в последствиях. Микитас также добавляет, что воля русского человека особенная:

«Русский, если чего-то захочет — прошибет все. И мы в праве выбирать свои желания…»

Селебрити запутались в размышлениях о свободе. Для одних выбор — это и есть ее проявление. А для других, выбор — предопределен средой, либо генами, и, скорее, представляется в виде наручников, нежели ключей от них. Основной точкой и выводом из спора является лишь то, что человек социума априори завербован в какую-то из идеологий. Неважно, будь то семья, энергетические практики, государственные законы или вера в Бога — все это часть структуры, которая требует подчинения и в каком-то аспекте ограничивает.

Звезда сериала «Ландыши» Ника Здорик признается, что отдохнула на Бали, где ее завербовали в местные ритуалы. Теперь каждое утро актрисы начинается с расслабляющих медитаций. И где свобода... Очевидно, что желаниями каждого можно управлять. Александр Златопольский говорит, что подчиняется любви к Анфисе Чеховой и завербован ей, а она же верит в астрологию и свою картину мира строит на основе учений оттуда.

Актер и телеведущий Степан Меньщиков верит в связь выбора и среды. Мол, если в окружении присутствуют богатые, умные, честные, то и выборы в таком социуме будут соответствующе чистые. Он также добавил, если ходишь по грязной дороге, то не сможешь не выпачкать ноги.

В такой парадигме каждый сам личными стараниями на пути, например, к роскоши или аскетизму, собирает начинку из сигналов для мозга. Но свободы здесь тоже нет.

Итак, распознать, что вами управляют проще простого. Признаки — паспорт, телефон и собственное отражение в зеркале! Согласны?

