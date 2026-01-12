Тактика паузы: зачем Долина тянет время, когда точка в истории уже поставлена

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив

Спор формально завершен, остается лишь выбор — ускорить финал или усложнить его для себя.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Действия Ларисы Долиной не имеют под собой процессуальных перспектив

Действия народной артистки России Ларисы Долиной сейчас не имеют под собой реальных процессуальных перспектив. Об этом заявил юрист Сергей Жорин в беседе с 5-tv.ru.

Юридически она может добиваться лишь затягивания исполнения решения: брать паузу, создавать ощущение неопределенности и оказывать психологическое давление на вторую сторону. Однако это не стратегия защиты, а, скорее, попытка отсрочить неизбежное. Судебный спор по существу уже завершен, и рассчитывать на какие-либо уступки или пересмотр договоренностей оснований больше нет.

Каждое новое промедление объективно ухудшает положение самой Долиной — накапливаются риски штрафов, возможных компенсаций и иных последствий в рамках исполнительного производства. При этом репутационные потери также становятся все заметнее, поскольку ситуация получает публичное продолжение.

Ранее представители новой владелицы квартиры, Полины Лурье, подчеркивали, что не намерены сразу обращаться к приставам. Также сообщалось, что жилье фактически освобождено. Однако передача ключей сорвалась из-за отсутствия полномочий у представителя певицы, а затем доступ в дом был ограничен. Окончательно правовую точку поставил Верховный суд, признав право собственности за Полиной Лурье.

