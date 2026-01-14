«Слишком необычно»: Анфиса Чехова призналась, что зря заказала кейтеринг на Новый год

Анфиса Чехова: новогодние блюда необязательно должны быть необычными

Новогодние блюда не обязательно должны быть необычными. Телеведущая Анфиса Чехова с женихом, продюсером Александром Златопольским, раскрыли 5-tv.ru кулинарные неудачи на семейном празднике на премьере фильма «Завербованный».

Отвечая на вопрос о необычных блюдах на новогоднем столе, Чехова призналась, что решила в этом году сэкономить силы и заказала кейтеринг. По мнению актрисы, новогодние лакомства не обязаны быть необычными.

«Вот вспомнила, я воспользовалась кейтерингом, я заказала какие-то салатики <…> и заказала эклеры с каким-то паштетом. И ни одного эклера не было съедено. И нам показалось, что это слишком необычно», — рассказала телеведущая.

Этот кулинарный эксперимент оказался неудачным. При этом Анфиса подчеркнула, что сама готовит вкусно, но ей часто не хватает времени и желания стоять у плиты.

«Я готовлю вкусно, но мне некогда и неохота», — отметила она. Ее кулинарный репертуар ограничивается сырниками и омлетами, а вот для торжеств она предпочитает «классику» вроде оливье с черной икрой.

Александр Златопольский с иронией прокомментировал, что самое необычное в их празднике в этом году — это просмотр «Иронии судьбы» позже обычного.

