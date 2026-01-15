«Это неправильно»: Илья Гуров выступил против «потребительского терроризма» на ПВЗ маркетплейсов

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 81 0

Певец отметил, что порой передаривает подарки, но не позволяет себе возвращать в магазин ношенные вещи. В отличие от некоторых его коллег…

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Илья Гуров выступил против потребительского терроризма на ПВЗ маркетплейсов

После Нового года селлеры, сотрудничающие с маркетплейсами, владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и производители товаров массово пожаловались на потребительский терроризм. Люди возвращают детские карнавальные костюмы, вечерние наряды, украшения. Кто-то сходил на мероприятие и компенсирует таким образом праздничные траты, а кто-то сдает подарки и получает свою выгоду.

Как рассказал корреспонденту 5-tv.ru певец и ведущий Илья Гуров на премьере фильма «Завербованный», так поступают и многие его коллеги. Артисты покупают концертные костюмы, отрабатывают так называемый новогодний чес, а потом возвращают вещи. Это, уверен Гуров, неуважение не только к продавцу, но и к человеку, который потом может получить ту же вещь на ПВЗ.

По словам артиста, важно думать не только о себе и своей выгоде, но и о производителях, людях, которые ведут бизнес и постоянно рискуют. Кроме того, уверен Гуров, закон кармы рано или поздно настигает «мошенников». Сам певец не сдает даже те вещи, которые ему не подошли. Лучше подарить одежду кому-то, постараться вписать в свой гардероб или перешить, чтобы потом все-таки использовать.

«Я против сдачи. Это все равно уже ношенная вещь, потом она после вас достанется кому-то. Я считаю, что это плохо, что это неправильно. И поставьте себя на место производителя товара. Хотели бы, чтобы так поступали с вами? Я против. Но подарки я передариваю, и это совершенно другое», — заключил Гуров.

Привычка покупать на маркетплейсах — штука опасная. Возможность заказывать много, а потом возвращать ненужное заставляет заказывать снова и снова и превращается в необходимость. Траты растут, а дом превращается в склад! Ранее 5-tv.ru объяснял, как распознать зависимость от интернет-шопинга.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.57
-0.28 92.20
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:37
В Таиланде при столкновении поезда с краном погибли 32 человека
9:30
Власти Кузбасса проверят все родильные учреждения после гибели младенцев
9:24
«Как же повезло»: Лолита завидовала жене умершего Игоря Золотовицкого
9:17
От Ромео без Джульетты до счастливого семьянина: главная любовь Игоря Золотовицкого
9:13
Коварная подмена: гинеколог тайно стал отцом тройняшек пациентки
9:06
«Она и глупая, и мудрая»: за что Дарья Сагалова любит роль Светы Букиной

Сейчас читают

История по кругу — Великобритания узаконивает пиратство
Силы ПВО уничтожили 34 украинских беспилотника за ночь над регионами России
Вы завербованы: как распознать первые признаки, что на вас влияют
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026