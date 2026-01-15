Непогода — уважительная причина? Когда можно легально не выходить на работу

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 43 0

Эксперты рассказали, что нужно для этого сделать, не потеряв деньги.

Когда можно легально не выходить на раб

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

URA.RU: россияне могут не приходить на работу в случае ЧС

Как правило, метели и снегопады не могут являться основанием для выговора и увольнения с работы в случае прогула. URA.RU рассказали, в каких случаях работник имеет право остаться дома.

Как рассказал главный технический инспектор труда Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Алексей Безюков, во время сильных снегопадов, наводнений, пожаров и других чрезвычайных ситуаций в нашей стране сотрудник имеет право не выйти на работу, если он предупредил об этом своего руководителя.

В качестве подтверждения можно показать официальные данные метеослужб, сообщения дорожных и транспортных служб, а также статьи в СМИ. Эти данные могут пригодиться даже в суде с работодателем, если до такого дойдет. Как отметил Безюков, в данных ситуациях судебные инстанции обычно поддерживают работника и не позволяют уволить за прогул.

Что касается оплаты за такие дни, то они оплачиваются не ниже двух третей оклада, рассчитанных пропорционально времени простоя (статья 157 ТК РФ). Кроме того, факт простоя и его продолжительность необходимо зафиксировать документально — тогда выплата будет гарантирована.

Чтобы оформить такой документ, сначала нужно зафиксировать факт отсутствия сотрудника на рабочем месте, после чего он должен в течение двух рабочих дней на бумаге описать причину неявки. После этого издается приказ о простое по причинам, не зависящим от сотрудника.

Юрист Илья Русяев отметил, что привлечь к дисциплинарной ответственности за опоздание из-за непогоды можно, но только если работодатель докажет, что работник мог прийти вовремя, но не сделал этого по своей вине. Если вины нет, то опоздание — не проступок в данном случае.

Если сотрудник опоздал на работе менее чем на четыре часа, то прогулом это также признать нельзя и уволить за такое тоже нельзя. Максимум начальник может сделать замечание или выговор. Сам работник должен будет доказать, что именно плохая погода помешала ему добраться вовремя.

Ранее 5-tv.ru писал, что работодатели смогут отправлять своих сотрудников к психиатру.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-11° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
78.57
-0.28 92.20
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:31
Российская армия поразила украинские военно-промышленные объекты в 162 районах
14:22
Стали известны причины задержания директора нацпарка «Куршская коса»
14:17
Лекарство от здоровья: чем опасны капли для глаз с маркетплейсов
14:12
«Все списывали на инфекцию»: бывшие пациентки о новокузнецком роддоме
14:06
«Ситуация под контролем»: главврач высказался о проверке в новокузнецкой больнице
14:01
Песков оценил заявление Трампа о затягивании конфликта Зеленским

Сейчас читают

Новая схема? Пустые залы Ларисы Долиной могут заполнять с помощью массовки
Театр как судьба: каким запомнят Игоря Золотовицкого близкие, ученики и сцена
«Ничему не удивлюсь»: Катя Лель верит, что Ваня Дмитриенко — реинкарнация Есенина
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026