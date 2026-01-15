Лыжник Александр Большунов одержал первую победу в сезоне

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 16 0

Трехкратный олимпийский чемпион выиграл раздельную гонку на 15 километров свободным стилем.

Кто одержал первую победу в сезоне на Кубке России

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лыжник Александр Большунов вернулся на верхнюю ступеньку пьедестала, одержав первую в сезоне победу. Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России.

На шестом этапе Кубка России в Казани 15 января трехкратный олимпийский чемпион выиграл гонку с раздельным стартом на 15 километров свободным стилем. Большунов преодолел дистанцию за 32 минуты 22,2 секунды.

Второе место с отставанием в 16,9 секунды занял Егор Митрошин, а третьим финишировал Иван Горбунов, уступивший победителю 30,7 секунды.

Для 28-летнего Большунова, обладателя полного комплекта олимпийских наград и двукратного обладателя Кубка мира, эта победа стала первой в текущем соревновательном цикле.

В тот же день у женщин победу на аналогичной дистанции одержала Алина Пеклецова, показав время 24 минуты 9,4 секунды.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что трое американских бобслеистов выпали из саней на этапе Кубка мира в Швейцарии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-11° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
78.57
-0.28 92.20
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:07
Защита арктических рубежей: Британия направила в Гренландию одного военного
16:00
Собянин: открыт прием заявок на соискание премии в сфере культуры и искусства
15:58
Британский блогер разогнал мусорный бак до рекордной скорости
15:54
Лыжник Александр Большунов одержал первую победу в сезоне
15:50
Более миллиона тонн сахара экспортировала Россия в 2025 году
15:48
«Не смогли»: как Дания провалила переговоры с США по Гренландии

Сейчас читают

У потерявшей ребенка в новокузнецком роддоме женщины была пятая попытка ЭКО
Театр как судьба: каким запомнят Игоря Золотовицкого близкие, ученики и сцена
«Она и глупая, и мудрая»: за что Дарья Сагалова любит роль Светы Букиной
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026