«Какой красавчик»: дочь Успенской засняли с новым мужчиной

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 47 0

Предыдущего бойфренда Татьяны королева шансона со скандалом выгнала из дома.

С кем встречается дочь Успенской

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Татьяну Плаксину заподозрили в романе с блогером Константином Манжулой

Дочь певицы Любови Успенской, художницу Татьяну Плаксину, заподозрили в романе с музыкальным блогером Константином Манжулой. Об этом пишет 7Дней.ru со ссылкой на социальные сети Манжулы.

В начале декабря в Москве прошла первая персональная выставка картин Татьяны Плаксиной. Спустя некоторое время после выставки в соцсетях Манжулы появилась фотография с Плаксиной. На снимке пара нежно обнималась, а в руках Татьяны красовался роскошный букет роз. Скорее всего, цветы были подарком от Константина.

«Какой красавчик, очень подходит Тане, но, наверное, снова младше ее», «Татьяна прям сияет, неужели у них роман?», «Успенская и этого выпроводит, вот увидите!» — написали пользователи.

Ранее Плаксина была в отношениях с хоккеистом Никитой Плотниковым. Сначала Успенская тепло приняла молодого человека, однако со временем ее отношение изменилось. После того как влюбленные расстались, Татьяна публично заявляла о том, что Плотников ей не пара. По словам Успенской, Никита плохо влиял на Татьяну: из-за него она перестала заниматься саморазвитием и обленилась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Успенская раскритиковала экс-бойфренда дочери. Певица заявила, что Никита просто «не тянет» Таню, а позже артистка призналась, что положила конец этим отношениям и выгнала парня дочери из дома.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-11° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
78.53
-0.04 91.81
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:49
Политолог Дудаков: в США скептически оценили свои шансы в случае войны с Ираном
23:25
Следствие установило организатора покушения на Прилепина
23:00
Лед и скрытые триллионы: почему Гренландия так богата недрами
22:48
«Какой красавчик»: дочь Успенской засняли с новым мужчиной
22:39
Умерла принцесса Греческая и Датская Ирина
22:17
Даже не извинились: Казахстан отчаянно просит Запад «поставить на место» Украину

Сейчас читают

Споры об отцовстве не утихают: как живет бывшая супруга Майкла Джексона
Зачем в хрущевках делали окно в ванной — и почему оно часто выходило в кухню
«Я хочу сама»: Цымбалюк-Романовская о воспитании дочери
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026