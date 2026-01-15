«Какой красавчик»: дочь Успенской засняли с новым мужчиной

Татьяну Плаксину заподозрили в романе с блогером Константином Манжулой

Дочь певицы Любови Успенской, художницу Татьяну Плаксину, заподозрили в романе с музыкальным блогером Константином Манжулой. Об этом пишет 7Дней.ru со ссылкой на социальные сети Манжулы.

В начале декабря в Москве прошла первая персональная выставка картин Татьяны Плаксиной. Спустя некоторое время после выставки в соцсетях Манжулы появилась фотография с Плаксиной. На снимке пара нежно обнималась, а в руках Татьяны красовался роскошный букет роз. Скорее всего, цветы были подарком от Константина.

«Какой красавчик, очень подходит Тане, но, наверное, снова младше ее», «Татьяна прям сияет, неужели у них роман?», «Успенская и этого выпроводит, вот увидите!» — написали пользователи.

Ранее Плаксина была в отношениях с хоккеистом Никитой Плотниковым. Сначала Успенская тепло приняла молодого человека, однако со временем ее отношение изменилось. После того как влюбленные расстались, Татьяна публично заявляла о том, что Плотников ей не пара. По словам Успенской, Никита плохо влиял на Татьяну: из-за него она перестала заниматься саморазвитием и обленилась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Успенская раскритиковала экс-бойфренда дочери. Певица заявила, что Никита просто «не тянет» Таню, а позже артистка призналась, что положила конец этим отношениям и выгнала парня дочери из дома.

