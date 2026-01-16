Мяуканье в трубе: застрявшего в дымоходе кота в Петербурге спасали две недели

В Петербурге завершили двухнедельную операцию по спасению кота

В Петербурге завершилась двухнедельная спасательная операция. Все это время волонтеры пытались вызволить кота, блуждавшего в лабиринтах дымохода.

Жильцы услышали мяуканье из вентиляционной шахты. Выяснилось, что питомец пробрался туда из камина. Как только не пробовали его достать! Ломали стены, приманивали едой и оставляли ловушки. Но в итоге — выследили с помощью камер и вытянули веревкой.

Ранее 5-tv.ru писал, что беременная кошка по кличке Милаша, которая в сентябре 2025 года упала с 29-го этажа в Москве, но благодаря неравнодушным людям осталась жива, родила двоих здоровых котят.

Свидетелем падения кошки стала ветеринарный врач Юлия Кудря, которая сразу поспешила на помощь к Милаше. Животное находилось в критическом состоянии, поэтому врач немедленно доставила кошку в клинику.

Во время осмотра установили, что Милаша получила достаточно серьезные травмы. Несколько дней за ее жизнь боролись врачи и вскоре смогли отпустить ее домой к хозяевам. Однако через некоторое время владельцы кошки вновь обратились в клинику, и выяснилось, что Милаша беременна.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.